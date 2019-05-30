Приложения для iPhone отправляют данные пользователей сторонним компаниям

Издание The Washington Post в ходе эксперимента обнаружило, что многие сторонние приложения для iOS , используя фоновое обновление, регулярно отправляют конфиденциальную информацию сторонним компаниям.

Используя приложение Disconnect Privacy Pro, Washington Post обнаружила, что приложения отправляют третьим сторонам такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, точное местоположение, IP-адрес и многое другое. При сборе данных приложения используют специальные трекеры. В ходе мониторинга было обнаружено, что 5400 скрытых трекеров работают на обычном iPhone в течение одной недели.

В список приложений, передающих данные вошли: Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Doordash, Spotify, Yelp, The Weather Channel, Citizen и собственное приложение The Washington Post для iOS . Тем не менее, приложения самой Apple трекеры не используют.

В основном, некоторые из трекеров используются для диагностики работы приложения, а другие анализируют модели использования для показа целевой рекламы.