Meizu 16Xs: смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 4000 мАч

Компания Meizu анонсировала новый смартфон среднего класса Meizu 16Xs. Аппарат отличается производительной начинкой, мощным аккумулятором и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей.

Дисплей

Meizu 16Xs оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18,6:9. Экран занимает 90,29% от всей площади лицевой панели.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 675 в тандеме с GPU Adreno 612 и 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Камеры

На задней панели Meizu 16Xs имеется тройная основная камера, включающая в себя главный модуль Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп (f/1,7) со светодиодной вспышкой, широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2) с углом обзора 118,8° и телеобъектив на 5 Мп (f/1,9).

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.2). Поддержка AI позволяет идентифицировать лицо пользователя и разблокировать смартфон за 0,2 секунды.

Прочее

Также стоит отметить поддержку двойного 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 AC (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS , наличие USB Type-C и дактилоскопического сканера, интегрированного в дисплей. Габариты гаджета: 152 ? 74,4 ? 8,35 мм, вес – 165 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme OS 7.

3,5-мм разъёма для наушников смартфон не получил – в качестве альтернативы вендор представил фирменную гарнитуру EP2C Type-C со встроенным ЦАП.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже в Китае Meizu 16Xs появится с 10 июня. Аппарат доступен в четырех цветовых вариантах: Midnight Black, Blue, Coral Orange и Silk White.

Стоимость гаджета составляет:

6 + 64 ГБ – 1698 юаней ($245);

6 + 128 ГБ – 1998 юаней ($289).

Гарнитура EP2C Type-C продается отдельно по 129 юаней ($18), но приобретая её вместе с телефоном, она обойдется по 99 юаней ($14).