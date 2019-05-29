Apple запатентовала гибкий iPhone, который выйдет в 2021 году

Apple запатентовала складной дисплей, который наверняка найдет применение в iPhone и других гаджетах компании, – сообщает издание CNN.

Патент, обнародованный вчера ведомством по патентам и товарным знакам США , был подан Apple в январе 2018 года и содержит описание электронного устройства со сгибаемым дисплеем и крышкой.

Однако, аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвc заявил, что в нынешнем году складные смартфоны с гибкими дисплеями не получат широкого распространения. Также он сообщил о длительной работе Apple в данном направлении, что и привело к появлению первых слухов о складном iPhone в 2017 году. В то же время опубликованный патент свидетельствует о продолжении работы Apple в данном направлении. Аналитик считает, что новый тип устройств будет выпущен купертиновской корпорацией в конце 2020 или уже в 2021 году.