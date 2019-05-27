Аналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годов

Аналитик Блейн Кертис из компании Barclays рассказал о грядущих смартфонах Apple iPhone 2019 года, новом iPhone SE и iPhone 2020 года. Подтверждение или опровержение данной информации стоит ожидать на осеннем мероприятии Apple, которое традиционно проводится в сентябре.

iPhone 2019

iPhone 2019 года

Издание MacRumors сообщает, что три новых iPhone будут практически идентичны современным iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, за исключением дополнительного широкоугольного модуля основной камеры. Помимо этого, вся новая линейка может лишиться технологии распознавания силы нажатия 3D Touch, а Apple iPhone Xr второго поколения модельного ряда 2019 года будут оснащены 4 ГБ ОЗУ.

Новый iPhone SE

Также аналитик, ссылаясь на информацию от поставщиков Apple, сообщил о работе над наследником компактного iPhone SE, который будет выполнен на базе iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем, однинарной камерой и Touch ID, выпуск которого ожидается в начале 2020 года.

iPhone 2020 года

Смартфоны Apple iPhone 2020 года получат поддержку мобильных 5G-сетей и основную ToF-камеру (Time of Flight) для создания объемных фотоснимков и сканирования объектов.

Ресурс PhoneArena сообщает, что сканер лица Face ID будет дополнен интегрированным в дисплей акустическим дактилоскопическим датчиком, который будет улавливать звуковые колебания или импульсы, благодаря чему сможет распознавать отпечатки пальцев по всей площади экрана, и их можно будет использовать совместно. Помимо этого, все iPhone 2020 года будут оснащены OLED-дисплеями.


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