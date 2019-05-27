Vivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скорость

Vivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скорость

Apple iPhone XS оснащен чипсетом A12 Bionic и имеет четыре гигабайта оперативной памяти. Vivo V15 Pro же, участвовавший в сравнении, оборудован чипсетом Snapdragon 675 и имеет шесть гигабайтов ОЗУ.

Помимо теста на скорость, блогер также провел тест камер аппаратов. Vivo V15 Pro оборудован тройной задней камерой с модулями 48, 8 и 5 мегапикселей и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а iPhone XS оснащен двойной задней камерой с модулями по 12 Мп и 7-мегапиксельной селфи-камерой.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechBuzz.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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