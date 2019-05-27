Новые подробности про Apple iPhone 11 и iOS 13

За 4 месяца до выхода смартфонов iPhone 11 и новой версии ОС iOS 13 в сети появилась информация о ряде нововведений и особенностях грядущих продуктов.

Apple iPhone 2019

Дисплей и Face ID

Согласно ресурсу PhoneArena, грядущие iPhone 11 и iPhone 11 Max будут оснащены 5,8- и 6,5-дюймовыми AMOLED-дисплеями с широкими вырезами, как и в современных iPhone. Новинки также оснастят улучшенной системой биометрической идентификации Face ID, которая сможет распознавать лицо с более широкого спектра углов и более короткого расстояния, относительно современных систем.

Камеры

Самым значимым внешним отличием грядущих iPhone 11 оказался блок основной камеры на тыльной панели, состоящий из трёх модулей – помимо двух современных модулей новый третий 12-Мп датчик выступит в роли широкоугольного объектива с углами обзора 120°. Помимо этого, все три модуля основной камеры новинок могли получить систему оптической стабилизации изображения, однако данное нововведение может быть отложено для iPhone 2020 года. Таким образом, оптическая стабилизация в iPhone 11 и iPhone 11 Max будет применена только в главном и телефото модулях.

iPhone 2019

Новинки могут получить улучшенную LED-вспышку с увеличенной яркостью и прежними размерами. Помимо этого, будет уменьшен выступ модуля основной камеры. Также грядущие смартфоны получат улучшенный ISP-чип для повышения качества съёмки и функцию Smart HDR, которая будет лучше, чем у Google, Samsung или Huawei.

И в завершении, грядущие iPhone получат новое покрытие, внешне напоминающее матовое стекло, менее блестящую раму из нержавеющей стали в цветовой вариации Space Grey, а также улучшенные стерео-динамики с более чистым и громким звуком.

iOS 13

Вместе с новыми iPhone 11 «яблочная» компания традиционно представит и тринадцатую версию своей операционной системы. iOS 13 получит тёмный режим, внедрение которого будет облегчено для разработчиков приложений.

iOS-13

Помимо этого, iOS 13 будет оснащен обновлённым виртуальным ассистентом Siri с продвинутой поддержкой нескольких команд и лучшим пониманием общего и контекстного значения речи. Также может быть внедрено интеллектуальное самообучаемое управление ОЗУ, которое будет способно само загружать часто используемые приложения для ускорения работы системы. И в заключении, iOS 13 традиционно получит новую систему защиты от джейлбрейка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
С 2020 года Украина планирует отменить роуминг с Грузией, Беларусью и еще тремя странами
lifecell обвинил «Киевстар» в отказе переносить номера своих абонентов. Позиции сторон
Блок рекламы


Похожие новости
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
Аналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годовАналитик рассказал о смартфонах Apple iPhone в 2019 и 2020 годов
Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениямиApple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями
Vivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скоростьVivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скорость
Apple приглашает 3 июня на WWDC 2019Apple приглашает 3 июня на WWDC 2019
Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестнаНовые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна
В Китае массово бойкотируют продукцию AppleВ Китае массово бойкотируют продукцию Apple
Рост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам кварталаРост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам квартала
Google представил новые инструменты для продвижения приложенийGoogle представил новые инструменты для продвижения приложений
Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App StoreВерховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store
Последние новости
Подгружаем последние новости