Новые подробности про Apple iPhone 11 и iOS 13

За 4 месяца до выхода смартфонов iPhone 11 и новой версии ОС iOS 13 в сети появилась информация о ряде нововведений и особенностях грядущих продуктов.

Дисплей и Face ID

Согласно ресурсу PhoneArena, грядущие iPhone 11 и iPhone 11 Max будут оснащены 5,8- и 6,5-дюймовыми AMOLED-дисплеями с широкими вырезами, как и в современных iPhone. Новинки также оснастят улучшенной системой биометрической идентификации Face ID, которая сможет распознавать лицо с более широкого спектра углов и более короткого расстояния, относительно современных систем.

Камеры

Самым значимым внешним отличием грядущих iPhone 11 оказался блок основной камеры на тыльной панели, состоящий из трёх модулей – помимо двух современных модулей новый третий 12-Мп датчик выступит в роли широкоугольного объектива с углами обзора 120°. Помимо этого, все три модуля основной камеры новинок могли получить систему оптической стабилизации изображения, однако данное нововведение может быть отложено для iPhone 2020 года. Таким образом, оптическая стабилизация в iPhone 11 и iPhone 11 Max будет применена только в главном и телефото модулях.

Новинки могут получить улучшенную LED-вспышку с увеличенной яркостью и прежними размерами. Помимо этого, будет уменьшен выступ модуля основной камеры. Также грядущие смартфоны получат улучшенный ISP-чип для повышения качества съёмки и функцию Smart HDR, которая будет лучше, чем у Google , Samsung или Huawei .

И в завершении, грядущие iPhone получат новое покрытие, внешне напоминающее матовое стекло, менее блестящую раму из нержавеющей стали в цветовой вариации Space Grey, а также улучшенные стерео-динамики с более чистым и громким звуком.

iOS 13

Вместе с новыми iPhone 11 «яблочная» компания традиционно представит и тринадцатую версию своей операционной системы. iOS 13 получит тёмный режим, внедрение которого будет облегчено для разработчиков приложений.