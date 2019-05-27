Vivo Z5x – смартфон с аккумулятором на 5000 мАч по цене $202

Китайская компания Vivo представила доступный смартфон Vivo Z5x с продвинутыми характеристиками. Толщина гаджета составляет всего 8,85 мм, а диаметр выреза в верхнем левом углу под селфи-камеру – 4,59 мм.

Vivo Z5x

Дисплей

Vivo Z5x оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340?1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Дисплей занимает 90,77% всей площади лицевой панели.

Аппаратная основа

Аппарат базируется на 10-нм процессоре Qualcomm Snapdragon 710 и GPU Adreno 616. Объём оперативной памяти составляет до 8 ГБ, а объём встроенной памяти – до 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт. Время автономной работы, по сравнению с Vivo Z3, увеличилось на 50%.

Камеры

На задней панели гаджета располагается тройная основная камера, включающая главный модуль на 16 Мп с диафрагмой f/1.78, сверхширокоугольный датчик на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120° и датчик для анализа глубины сцены на 2 Мп с диафрагмой f/2.4. Для селфи есть 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0. Камера поддерживает функции AI.

Vivo Z5x

Прочее

Стоит отметить поддержку следующих «турбо-функций»: Center Turbo, AI Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo и Game Turbo. Также поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, 3,5-мм аудиоразъём и порт microUSB 2.0. В качестве ПО используется Android 9.0 с фирменным интерфейсом. Дактилоскопический сканер находится сзади.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Vivo Z5x появится с 1 июня. Гаджет поставляется в трёх цветовых вариантах: чёрном, синем и сером.

Стоимость новинки составляет:

  • 4+64 ГБ – 1398 юаней ($202);
  • 6+64 ГБ – 1498 юаней ($217);
  • 6+128 ГБ – 1698 юаней ($246);
  • 8+128 ГБ – 1998 юаней ($289).


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