Oppo K3: смартфон на Snapdragon 710 и с выдвижной камерой за $230

На мероприятии в Китае компания Oppo анонсировала смартфон Oppo K3. Главной особенностью новинки стала селфи-камера, расположенная в выдвижном модуле.

Дисплей

Oppo K3 оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Экран занимает 91,1 % всей площади лицевой панели и обладает функцией локального затемнения и защитой глаз от мерцания.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 710 в тандеме с GPU Adreno 616 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128/256 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Поддерживаются технологии GameBoost 2.0, FrameBoost, TouchBoost и LinkBoost 2.0. Емкость аккумулятора достигает 3 765 мАч. Поддерживается быстрая зарядка OPPO VOOC 3.0 Flash Charge мощностью 20 Вт.

Камеры

На задней панели Oppo K3 разместилась двойная основная камера с главным модулем на 16 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Поддерживаются светодиодная вспышка, портретный режим AI, распознавание сцен AI, режим Ultra Clear Night View 2.0, ночной сюжетный режим и многокадровая технология шумоподавления. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Поддерживаются функции AI.

Прочее

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS , GLONASS и наличие дактилоскопического сканера, интегрированного в дисплей. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.0.

Доступность, цветовая палитра, цена

Продажи Oppo K3 стартуют с 1 июня. Аппарат доступен в трех цветовых вариантах: Nebula Purple, Morning White и Farm Black.

Стоимость гаджета: