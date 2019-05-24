Смартфон Meizu 16Xs представят 30 мая

Meizu Technology объявила, что 30 мая в Пекине проведёт конференции, на которой будет представлен новый смартфон Meizu 16Xs. Благодаря рекламному постеру, опубликованному в сети, также стали известны и спецификации грядущей новинки.

Meizu 16Xs

Meizu 16Xs оснастят 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2232 ? 1080 пикселей, 8-ядерным процессором Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,0 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 4000 мАч.

16Xs

Помимо этого, гаджет получит тройную основную камеру с модулями 48+5+8 Мп (главный модуль Sony IMX586 или Samsung GM1), селфи-камеру на 16 Мп и дактилоскопический сканер, интегрированный в экран. Вес гаджета составит 165 граммов.

Предположительно, стоимость базовой модификации Meizu 16Xs составит около $360.


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