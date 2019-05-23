Apple приглашает 3 июня на WWDC 2019

Компания Apple начала рассылать приглашения для прессы на свое главное ежегодное событие – конференцию для разработчиков WWDC 2019. 30-я всемирная конференция начнется в понедельник, 3 июня, в 20:00 по московскому времени, и продлится до 7 июня включительно.

WWDC 2019

WWDC 2019 будет проходить в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе, штат Калифорния. Apple будет проводить конференцию для разработчиков в Сан-Хосе третий год подряд. На WWDC, традиционно, Apple рассказывает о новейшем программном обеспечении, которое появится на его устройствах в текущем году. На грядущей конференции «яблочный» производитель анонсирует iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13. Возможно, состоится и презентация обновленного Mac Pro.

WWDC 2019

Билеты WWDC, которые были оценены в $1599, были распроданы разработчикам ещё в марте текущего года. Apple также предоставила 350 стипендий студентам и членам организации STEM, включая бесплатный билет на WWDC и бесплатное проживание в Университете штата Сан-Хосе.




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