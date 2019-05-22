Meizu выпустит урезанный флагманский смартфон 16Xs

Компания Meizu готовит еще один смартфон, на этот раз почти флагманский. Называться он будет 16Xs, чтобы окончательно всех запутать, и выйдет он уже 30 мая текущего года.



По имеющимся данным, в основе Meizu 16Xs находится процессор Qualcomm 712, дополненный 6 Гб оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Их будет две – с 64 и 128 Гб постоянной памяти и отсутствием других различий. Смартфон дополнят экраном Full HD+ на 6,2 дюйма с матрицей AMOLED и встроенным дактилоскопом, сразу тройной камерой 48+8+5 Мп и неплохой для такого класса устройств батареей 3900 мАч. Возможно, даже добавят быструю зарядку, но о ней пока информации нет.



Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп, а в качестве приятного бонуса производитель предложит модуль NFC для бесконтактных платежей. По предварительной оценке, стоимость Meizu 16Xs в базовой конфигурации составит около 300 долларов США , и соперничать, в итоге, он будет с пока не анонсированным Xiaomi Redmi K20 со схожим ценником.