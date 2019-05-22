Lenovo Z6 Youth Edition: смартфон с тройной камерой и батареей на 4050 мАч за $159

Компания Lenovo в Китае представила смартфон Z6 Youth Edition. Это доступная новинка, обладающая продвинутыми характеристиками.

Lenovo Z6 Youth Edition

Дисплей

Lenovo Z6 Youth Edition оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей и соотношение сторон 19,5: 9. Экран занимает 93,07% всей площади лицевой панели. Поддерживается технология HDR10.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 710 в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Ёмкость аккумулятора достигает 4050 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

Lenovo Z6 Youth Edition

Камеры

Lenovo Z6 Youth Edition имеет тройную основную камеру, включающую модули:

  • главный модуль на 16 Мп (f/1.8),
  • сверхширокий объектив на 8 Мп (f/2.4),
  • датчик для определения глубины сцены на 5 Мп (f/2.2).
Lenovo Z6 Youth Edition camera

Функции фотосъемки включают ночной режим, многокадровое шумоподавление, портретный режим AI, идентификацию сцены AI и многое другое. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.0).

Прочее

Также стоит отметить поддержку панорамного звука Dolby, двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, наличие порта USB-C, 3,5 мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. В качестве ПО используется Android 9 Pie с пользовательским интерфейсом ZUI 11.

Доступность, цвета, цена

Lenovo Z6 Youth Edition доступен для предзаказа с сегодняшнего дня. Продажи новинки стартуют с 28 мая. Аппарат доступен в двух цветовых вариантах: Knight Black и Symphony Stardust.

Lenovo Z6 Youth Edition colors

Стоимость гаджета составляет:

  • 4 ГБ + 64 ГБ – 1099 юаней ($159);
  • 6 ГБ + 64 ГБ – 1399 юаней ($202);
  • 6 ГБ + 128 ГБ – 1699 юаней ($246).


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