В Китае массово бойкотируют продукцию Apple

Компания Apple столкнулась в Китае, одном из основных для нее рынков сбыта, с поистине массовым бойкотом. Жители страны попросту отказываются покупать ее технику и даже агитируют других выбрасывать свои Айфоны и поддерживать отечественного производителя. Казалось бы, причем тут Huawei ?



А притом, что вчера Google разорвал все контракты с Huawei , и теперь та не будет получать Android и доступ к сервисам Google . По факту, компанию таким образом пытаются уничтожить, а все из-за Трампа и его торговой войны с Китаем. В ответ на жесткие меры против Huawei китайцы взбунтовались против Apple – компания-то американская, так что таким образом они мстят за Huawei приспешникам Дональда.



Отказ Google сотрудничать с Huawei может обернуться для последней катастрофой, но у той уже есть определенные пути отступления. А вот у Apple их нет – если продажи в КНР обвалятся, то ее ждут большие финансовые неприятности. А мораль всей этой истории проста: как можно быстрее скопируйте все свои данные со всех сервисов зарубежных компаний, пока еще не поздно. И не забудьте купить обычный телефон без Android и iOS .