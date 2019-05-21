В Китае массово бойкотируют продукцию Apple
Компания Apple столкнулась в Китае, одном из основных для нее рынков сбыта, с поистине массовым бойкотом. Жители страны попросту отказываются покупать ее технику и даже агитируют других выбрасывать свои Айфоны и поддерживать отечественного производителя. Казалось бы, причем тут Huawei?
А притом, что вчера Google разорвал все контракты с Huawei, и теперь та не будет получать Android и доступ к сервисам Google. По факту, компанию таким образом пытаются уничтожить, а все из-за Трампа и его торговой войны с Китаем. В ответ на жесткие меры против Huawei китайцы взбунтовались против Apple – компания-то американская, так что таким образом они мстят за Huawei приспешникам Дональда.
Отказ Google сотрудничать с Huawei может обернуться для последней катастрофой, но у той уже есть определенные пути отступления. А вот у Apple их нет – если продажи в КНР обвалятся, то ее ждут большие финансовые неприятности. А мораль всей этой истории проста: как можно быстрее скопируйте все свои данные со всех сервисов зарубежных компаний, пока еще не поздно. И не забудьте купить обычный телефон без Android и iOS.
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Mobile
21.05.2019 14:32