В Китае массово бойкотируют продукцию Apple

Компания Apple столкнулась в Китае, одном из основных для нее рынков сбыта, с поистине массовым бойкотом. Жители страны попросту отказываются покупать ее технику и даже агитируют других выбрасывать свои Айфоны и поддерживать отечественного производителя. Казалось бы, причем тут Huawei?

А притом, что вчера Google разорвал все контракты с Huawei, и теперь та не будет получать Android и доступ к сервисам Google. По факту, компанию таким образом пытаются уничтожить, а все из-за Трампа и его торговой войны с Китаем. В ответ на жесткие меры против Huawei китайцы взбунтовались против Apple – компания-то американская, так что таким образом они мстят за Huawei приспешникам Дональда.

Отказ Google сотрудничать с Huawei может обернуться для последней катастрофой, но у той уже есть определенные пути отступления. А вот у Apple их нет – если продажи в КНР обвалятся, то ее ждут большие финансовые неприятности. А мораль всей этой истории проста: как можно быстрее скопируйте все свои данные со всех сервисов зарубежных компаний, пока еще не поздно. И не забудьте купить обычный телефон без Android и iOS.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камерыСмартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Honor 20: официальные изображения и характеристикиHonor 20: официальные изображения и характеристики
Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с GoogleHuawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App StoreВерховный суд США разрешил пользователям судиться с Apple из-за App Store
Apple не обновит iPhone 6 и iPhone SE до iOS 13Apple не обновит iPhone 6 и iPhone SE до iOS 13
83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG
Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в миреДисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире
Мировой рынок планшетов сокращается, а Apple наращивает поставкиМировой рынок планшетов сокращается, а Apple наращивает поставки
Apple и Google удалила дейтинг-приложения украинской Wildec из своих магазинов. Они нарушали приватность детей
Стартап из Черкасс подал иск против AppleСтартап из Черкасс подал иск против Apple
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфоновApple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Рост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple WatchРост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple Watch
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Последние новости
Подгружаем последние новости