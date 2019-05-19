«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x
Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, готовит смартфон среднего уровня Z5X под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.
Известно, что аппарат получит дисплей с небольшим отверстием для фронтальной камеры. Характеристики этой панели не раскрываются, но можно предположить, что размер превысит 6 дюймов по диагонали.
Основой послужит процессор Snapdragon 675 или Snapdragon 670. Первый из названных чипов содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine. Второе изделие объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 615.
Смартфон Vivo Z5x получит мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Очевидно, будет реализована поддержка быстрой подзарядки.
По оценкам IDC, в первом квартале текущего года Vivo отгрузила 23,2 млн смартфонов, заняв пятое место в списке ведущих поставщиков. Доля компании составила приблизительно 7,5 %.
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Mobile
19.05.2019 11:13