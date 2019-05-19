Рост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам квартала

Рост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам квартала

Компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала данные нового исследования, согласно которым, по итогам второго финансового квартала 2019 года было отмечено замедление роста пользовательской базы iPhone на территории США.

По состоянию на 30 марта количество используемых американцами iPhone достигло отметки в 193 млн единиц, тогда как по итогам предыдущего аналогичного периода насчитывалось порядка 189 млн активных устройств. Таким образом, аналитики отметили рост количества используемых iPhone на уровне 2 %, что ниже предыдущих показателей.

По итогам второго финансового квартала 2018 года пользовательская база iPhone составляла 173 млн устройств. Специалисты отмечают рост на уровне 12 % в годовом исчислении, что несколько меньше показателей, которые Apple показывала прежде.

Представитель CIRP говорит о том, что последние несколько лет наблюдается замедление продаж новых iPhone и увеличение периода владения купленными устройствами. Отмечается, что увеличение пользовательской базы на уровне 12 % является хорошим показателем, но инвесторы привыкли к более внушительным результатам. По мнению аналитиков, инвесторы рассчитывают видеть 5-процентный квартальный рост пользовательской базы, а в годовом исчислении этот показатель должен достигать 20 %. Наметившаяся тенденция заставляет инвесторов задуматься, смогут ли продажи iPhone за пределами США компенсировать уменьшающийся спрос внутри страны.

Рост пользовательской базы iPhone в США замедлился по итогам квартала

Исследование CIRP основано на приблизительных данных о количестве реализованных в США iPhone. По данным аналитиков, во втором финансовом квартале 2019 года было продано около 39 млн устройств. Прежде Apple официально не предоставляла данных о количестве активных устройств, используемых американскими клиентами. Однако в начале 2019 года было объявлено о том, что по всему миру используется порядка 1,4 млрд устройств Apple, причём доля iPhone равна 900 млн единиц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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