Vivo Y3: смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА·ч

Компания Vivo официально представила «долгоиграющий» смартфон Y3, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 220 долларов США .

Аппарат оборудован мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Реализована поддержка быстрой подзарядки батареи.

Новинка наделена 6,35-дюймовым дисплеем формата HD+. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез: здесь расположена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Сзади установлена тройная основная камера с датчиками на 13 млн, 8 млн и 2 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.

Применён процессор MediaTek Helio P35 (MT6765). Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320.

Аппарат несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть порт Micro-USB 2.0 и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Габариты составляют 159,43 ? 76,77 ? 8,92 мм, вес — 190 граммов. Используется операционная система Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 Pie.



