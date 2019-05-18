Vivo Y3: смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА·ч

Vivo Y3: смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА·ч

Компания Vivo официально представила «долгоиграющий» смартфон Y3, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 220 долларов США.

Аппарат оборудован мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Реализована поддержка быстрой подзарядки батареи.

Новинка наделена 6,35-дюймовым дисплеем формата HD+. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез: здесь расположена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Сзади установлена тройная основная камера с датчиками на 13 млн, 8 млн и 2 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.

Применён процессор MediaTek Helio P35 (MT6765). Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320.

Vivo Y3: смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мА·ч

Аппарат несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть порт Micro-USB 2.0 и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Габариты составляют 159,43 ? 76,77 ? 8,92 мм, вес — 190 граммов. Используется операционная система Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 Pie.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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