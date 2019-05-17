Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000

Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон с поддержкой 5G сетей – Huawei Mate 20 X (5G). Новинка является версией оригинального Mate 20 X, который был представлен в ноябре прошлого года.

Huawei Mate 20 X (5G) отличается от оригинальной версии не только наличием модема сетей пятого поколения, но и поддержкой быстрой зарядки и уменьшенной ёмкостью аккумулятора – у 5G-версии ёмкость батареи составляет 4200 мАч, тогда как у Huawei Mate 20 X она равна 5000 мАч. Все остальные характеристики остались идентичны.

Характеристики

Huawei Mate 20 X (5G) оснащен 7,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 18,7:9, процессором Kirin 980 с 5G-модем Balong 5000 и тройной основной камерой с модулями 40+20+8 Мп.

Помимо этого, аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт и стилус M-Pen, который распознает 4096 степеней нажатия. В качестве По используется Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

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