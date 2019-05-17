Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000

Компания Huawei анонсировала свой новый смартфон с поддержкой 5G сетей – Huawei Mate 20 X (5G). Новинка является версией оригинального Mate 20 X, который был представлен в ноябре прошлого года.

Huawei Mate 20 X (5G) отличается от оригинальной версии не только наличием модема сетей пятого поколения, но и поддержкой быстрой зарядки и уменьшенной ёмкостью аккумулятора – у 5G-версии ёмкость батареи составляет 4200 мАч, тогда как у Huawei Mate 20 X она равна 5000 мАч. Все остальные характеристики остались идентичны.

Характеристики

Huawei Mate 20 X (5G) оснащен 7,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 18,7:9, процессором Kirin 980 с 5G-модем Balong 5000 и тройной основной камерой с модулями 40+20+8 Мп.

Помимо этого, аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт и стилус M-Pen, который распознает 4096 степеней нажатия. В качестве По используется Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Доступность, цветовая палитра, цена

Прием предзаказов на Huawei Mate 20 X (5G) стартуют в конце нынешнего месяца. Приобрести новинку можно будет в Великобритании с 1 июня. Гаджет доступен в цвете Emerald Green (изумрудно-зеленый) по цене €999.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast PairЭталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5GКитайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти
Huawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камеройHuawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo выдала фанатский ролик со смартфоном Motorola RAZR за свой собственныйLenovo выдала фанатский ролик со смартфоном Motorola RAZR за свой собственный
Xiaomi выпустит смартфон Redmi 7S уже 20 мая – характеристики и пример фотосъёмкиXiaomi выпустит смартфон Redmi 7S уже 20 мая – характеристики и пример фотосъёмки
Samsung представила «урезанную» версию процессора из смартфона Galaxy A50Samsung представила «урезанную» версию процессора из смартфона Galaxy A50
Motorola One Vision – смартфон с 48-Мп камерой и чипсетом Exynos за €300Motorola One Vision – смартфон с 48-Мп камерой и чипсетом Exynos за €300
Официально представлен смартфон Huawei Mate 20 X 5GОфициально представлен смартфон Huawei Mate 20 X 5G
Sony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia AceSony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia Ace
OPPO оборудует производительный смартфон A9x камерой с 48-Мп сенсоромOPPO оборудует производительный смартфон A9x камерой с 48-Мп сенсором
Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камерыСмартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры
Смартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видеоСмартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видео
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Последние новости
Подгружаем последние новости