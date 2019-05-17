Motorola One Vision – смартфон с 48-Мп камерой и чипсетом Exynos за €300

Motorola представила новый среднеуровневый смартфон One Vision, который получил дисплей с соотношением сторон 21:9 и круглым вырезом для фронтальной камеры, двойную основную 48-Мп камеру и восьмиядерный чипсет Samsung Exynos.

Motorola One Vision

Дисплей

Motorola One Vision имеет широкоформатный 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением Full HD+, который отображает больше контента.

Motorola One Vision

В верхнем левом углу расположен круглый вырез под фронтальную 25-Мп камеру вместо популярного выреза в верхней части в виде «козырька».

Камеры

На задней панели в углублении с логотипом Motorola размещен сканер отпечатков пальцев. Помимо этого, в верхнем углу расположена двойная основная камера, состоящая из 48-Мп сенсора Samsung с апертурой F/1.7 и технологией Quad-Bayer для съёмки в условиях с низким освещением в разрешении 12 Мп, а также вспомогательного 5-Мп сенсора с апертурой F/2.2 для определения глубины кадра и эффекта боке в портретном режиме.

Motorola One Vision

Также основная камера оснащена функциями искусственного интеллекта, оптической стабилизацией и ночным режимом.

Аппаратная основна

Motorola One Vision построен на базе восьмиядерного среднеуровневого чипсета Samsung Exynos 9609, состоящего из 4 производительных ядер Cortex-A73 с максимальной частотой 2,2 ГГц и 4 энергоэффективных Cortex-A55 с 1,7 ГГц.

Motorola One Vision

Объём ОЗУ равен 4 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ с возможностью расширения microSD-карточками. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с фирменной технологией скоростной зарядки TurboPower на 15 Вт.

ОС

Motorola One Vision работает под управлением «чистой» ОС Android 9.0 Pie без фирменных оболочек в рамках программы Android One, предусматривающей получение двух крупных апдейтов Android до новых версий и ежемесячных исправлений безопасности в течении последующих 3 лет.

Стоимость

Motorola One Vision доступен в синей и медной цветовых вариациях по рекомендованной стоимости €300/$335, которая зависит от региона.

Motorola One Vision
Motorola One Vision

Первые покупатели в качестве подарка получат наушники Motorola Verve Earbuds, стоимость которых составляет €130.


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