Официально представлен смартфон Huawei Mate 20 X 5G

Состоялась премьера смартфона Huawei Mate 20 X 5G с доступом к сотовым сетям пятого поколения. По факту, это все тот же Mate 20 X, вышедший полгода назад, но изменений в нем довольно.



Помимо очевидного отличия Huawei Mate 20 X 5G от простого Mate 20 X в виде модуля 5G, у нового смартфона была существенно снижена емкость аккумулятора – было 5000 мАч, а стало 4200 мАч. Производитель вообще не стал комментировать это, но добавил в смартфон 40-ваттную быструю зарядку, чтобы компенсировать потерю емкости. В оригинале мощность не превышала 22,5 ватт.



Huawei Mate 20 X 5G, напомним, работает на процессоре Kirin 980, пока самом мощном у Huawei , и у него есть поддержка стилуса M-Pen с 4096 уровнями нажатия. Правда, в отличие от Samsung Note 9, здесь этот самый стилус придется покупать отдельно. Продаваться Huawei Mate 20 X 5G, само собой, будет в очень ограниченном количестве стран, поскольку сети пятого поколения пока что существуют далеко не везде. В частности, в Великобритании его можно будет купить уже в конце текущего месяца в темно-зеленом цвете корпуса, ну а стоить такой смартфон, несмотря на прошлогодний процессор, будет целых 1000 евро.