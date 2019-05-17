Sony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia Ace

Компания Sony Mobile совместно с японским оператором сотовой связи DoCoMo анонсировала новый компактный смартфон под названием Xperia Ace.

Дисплей

Xperia Ace оснащен 5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 18:9. Окантовка экрана, по сравнению с современными гаджетами, просто огромная.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 630 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 2700 мАч. Поддерживается быстрая зарядка.

Камеры

За фото- и видео-съемку отвечают основная камера на 12 Мп (апертура f/1,8) со светодиодной вспышкой и селфи-камера на 8 Мп.

Прочее

Также стоит отметить наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IPX5/8 и IP6X, дактилоскопический сканер на правой боковой грани, порт USB-C, 3,5 мм аудио-разъем и поддержку бесконтактных платежей NFC .

В качестве ПО используется Android 9.0 (Pie) с фирменной оболочкой. Размеры гаджета: 140?67?9,3 мм, вес – 154 граммов.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Sony Xperia Ace появится с 1 июня. Новинка доступна пока только в Японии и поставляется в черном, белом и фиолетовом цветах. Стоимость гаджета составляет 48 600 иен ($444).