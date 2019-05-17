OPPO оборудует производительный смартфон A9x камерой с 48-Мп сенсором

В ближайшее время ожидается анонс производительного смартфона OPPO A9x: рендеры и технические характеристики аппарата появились во Всемирной сети.

Сообщается, что новинка будет оснащена 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Эта панель займёт около 91 % площади фронтальной поверхности. В верхней части экрана предусмотрен каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

Сзади расположится сдвоенная камера. В её состав войдёт 48-мегапиксельный основной датчик с возможностью объединения четырёх пикселей в один.

«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Helio P70. Чип содержит четыре ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Кроме того, в состав изделия входит графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Смартфон получит 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на основе флеш-памяти ёмкостью 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4020 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки VOOC 3.0.

В качестве программной платформы будет применяться операционная система ColorOS 6 на основе Android Pie. Упомянута функция повышения производительности в играх GameBoost 2.0.



