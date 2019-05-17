Смартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видео

Компания Sony работает над преемником своего флагманского смартфона Xperia 1, Xperia 2. Благодаря Стиву Хеммерстофферу (@OnLeaks), мы теперь можем увидеть как будет выглядеть грядущая новинка.

На опубликованных рендерах заметно, что Xperia 2 будет отличаться от своего предшественника размерами. Новинка получит 6,1-дюймовый дисплей (6,5-дюймовый у Xperia 1), благодаря чему габариты гаджета станут меньше, чем у предшественника. Размеры Xperia 2: 158?68,3?8,3 мм), у Xperia 1: 167?72?8,2 мм.

Изменения коснулись и задней части смартфона. Тройная основная камера Xperia 2 переместилась с центра в верхний левый угол.

Sony остается верной своим традициям и в верхней части лицевой панели по-прежнему будет располагаться довольно широкий вырез под селфи-камеру и динамики.