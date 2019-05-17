Смартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видео

Компания Sony работает над преемником своего флагманского смартфона Xperia 1, Xperia 2. Благодаря Стиву Хеммерстофферу (@OnLeaks), мы теперь можем увидеть как будет выглядеть грядущая новинка.

Sony Xperia 2

На опубликованных рендерах заметно, что Xperia 2 будет отличаться от своего предшественника размерами. Новинка получит 6,1-дюймовый дисплей (6,5-дюймовый у Xperia 1), благодаря чему габариты гаджета станут меньше, чем у предшественника. Размеры Xperia 2: 158?68,3?8,3 мм), у Xperia 1: 167?72?8,2 мм.

Xperia 2

Изменения коснулись и задней части смартфона. Тройная основная камера Xperia 2 переместилась с центра в верхний левый угол.

Sony остается верной своим традициям и в верхней части лицевой панели по-прежнему будет располагаться довольно широкий вырез под селфи-камеру и динамики.

Предположительно, Sony Xperia 2 получит процессор Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. В качестве ПО будет использоваться Android 9 Pie. Официальный дебют новинки ожидается на ежегодном мероприятии IFA в Берлине, в сентябре нынешнего года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложенийGoogle Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами
Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast PairЭталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5GКитайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камерыСмартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Смартфон Honor 20 появился в базе Geekbench с 6 Гбайт ОЗУ и Android PieСмартфон Honor 20 появился в базе Geekbench с 6 Гбайт ОЗУ и Android Pie
Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфоновЮжнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов
Дизайн Honor 20 раскрыт на официальных фото-рендерахДизайн Honor 20 раскрыт на официальных фото-рендерах
Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфоновXiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов
HTC до конца года выпустит новый блокчейн-смартфонHTC до конца года выпустит новый блокчейн-смартфон
Huawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камеройHuawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камерой
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Последние новости
Подгружаем последние новости