Оттиски корпуса подтверждают наличие новой системы камер у будущих iPhone

Оттиски корпуса подтверждают наличие новой системы камер у будущих iPhone

В Интернете появилось очередное подтверждение того, что смартфоны Apple iPhone модельного ряда 2019 года получат новую основную камеру.

Веб-источники опубликовали изображение оттиска корпусов будущих аппаратов, которые сейчас фигурируют под названиями iPhone XS 2019, iPhone XS Max 2019 и iPhone XR 2019. Как можно видеть, в левом верхнем углу в тыльной части устройств расположена камера с многомодульной конструкцией.

Так, у смартфонов iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019 тыльная камера содержит три оптических блока, вспышку и некий дополнительный датчик, вероятно, сенсор ToF (Time-of-Flight), предназначенный для получения данных о глубине сцены.

В свою очередь, аппарат iPhone XR 2019 наделён сдвоенной основной камерой. Она также содержит вспышку и дополнительный сенсор.

Оттиски корпуса подтверждают наличие новой системы камер у будущих iPhone

Если верить имеющейся информации, тройная камера смартфонов iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019 будет объединять три 12-мегапиксельных модуля — с телефото-, широкоугольной и сверхширокоугольной оптикой. Характеристики камеры iPhone XR 2019 пока остаются под вопросом.

Анонс новинок ожидается в третьем квартале. Аппараты iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019 будут оснащены OLED-дисплеем размером соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма по диагонали. Смартфон iPhone XR 2019 получит 6,1-дюймовый LCD-экран.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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