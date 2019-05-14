iPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

iPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

iPhone XR был выпущен в прошлом году как более дешёвая альтернатива iPhone XS и iPhone XS Max. Хотя он получил некоторые упрощения вроде ЖК-панели вместо OLED и одной тыльной камеры вместо двух, смартфон оснащался той же однокристальной системой A12 Bionic, что и старшие модели. Телефон пользуется успехом, и в этом году Apple, как ожидается, предложит публике преемника (назовём его условно iPhone XR 2019).

Это будет по-прежнему устройство в ярких цветах, но ожидаются некоторые изменения. Японский ресурс Macotakara сообщил, что в этом году iPhone XR выйдет в 6 цветовых вариантах. Это будет белое, чёрное, жёлтое и особое красное исполнения наряду с новыми зелёным и сиреневым, которые заменят существующие синий и коралловый цвета.

iPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

Напомним: недавно в Сеть попали рендеры iPhone XR 2019, опубликованные авторитетным источником в лице @OnLeaks в партнёрстве с индийским сайтом Pricebaba. Они показывали iPhone XR 2019 в существующих цветах: в частности, в синем и коралловом вариантах. Ожидается, что на передней части аппарата ничего не изменится: по-прежнему будет использоваться 6,1-дюймовый дисплей с широким верхним вырезом, от которого большинство ведущих производителей смартфонов уже отошли. Размещение кнопок тоже останется прежним.

iPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

Главные новшества в дизайне Apple касаются задней стороны аппарата. Тыльная камера iPhone XR 2019 станет двойной и разместится в квадратном модуле рядом со светодиодной вспышкой. Вся задняя сторона теперь будет покрыта защитным стеклом. Размеры аппарата составят 150,9 ? 76 ? 8,3 мм (толщина 9,1 мм с учётом выступа). Он будет оснащаться новой однокристальной системой A13 Bionic. В отличие от прошлогодней модели, аппарат якобы будет поставляться с зарядным устройством на 18 Вт — впрочем, ёмкость аккумулятора не называется.

iPhone XR 2019 получит новые цвета корпуса и двойную тыльную камеру

iPhone XR 2019 должен выйти в сентябре вместе с iPhone XI и iPhone XI Max (ожидается, что последние получат на этот раз тройную камеру).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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