iPhone 2019 получат квадратную камеру, увеличенную толщину и реверсивную беспроводную зарядку

Издание Bloomberg подтвердило все предыдущие утечки касательно грядущих смартфонов Apple iPhone, которые получат «квадратные» модули основных камер, состоящие из трёх сенсоров со сверхширокоугольным объективом у старших моделей и двух у младшей. Также новинки получат улучшенный зум.

Кроме дизайна блока камер, внешний вид грядущих iPhone не будет отличаться от современных моделей. Таким образом, новинки будут выполнены в том же дизайне, который был принят Apple с выходом iPhone X ещё 3 года назад.

В то же время, грядущие «старшие» iPhone будут приблизительно на полмиллиметра толще современных моделей. Однако, это вовсе не свидетельствует о применении аккумулятора большей ёмкости. На толщину смартфонов повлияет функция реверсивной беспроводной зарядки, которая позволит, например, заряжать беспроводные наушники AirPods прямо от смартфона.