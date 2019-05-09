Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире

Только что прошла 25-ая премии Display Industry Awards 2019, посвященная дисплеям носимых устройств, телевизоров и автомобилей. Критериями оценки дисплеев экспертами является качество изображения и используемые технологии.

Apple Watch Series 4

В данному году лучшими были названо сразу три дисплея: OLED смарт-часов Apple Watch Series 4, модульный MicroLED производства Samsung Electronics, а также Crystal LED Display производства Sony.

Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки. Дисплей Samsung MicroLED используется в 146-дюймовом 8К-телевизоре The Wall, а Sony Crystal LED применяются в больших видеостенах.

Победителями прошлогодней премии Display Industry Awards 2018 стали дисплеи Apple iPhone X и iPad Pro.


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