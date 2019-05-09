Мировой рынок планшетов сокращается, а Apple наращивает поставки

Компания Strategy Analytics обнародовала статистику по мировому рынку планшетных компьютеров в первом квартале текущего года.

Сообщается, что отгрузки названных устройств в период с января по март включительно составили примерно 36,7 млн штук. Это на 5 % меньше прошлогоднего результата, когда отгрузки равнялись 38,7 млн единиц.

Лидером глобального рынка остаётся Apple . Причём эта компания смогла нарастить поставки в годовом исчислении примерно на 9 %, что объясняется выходом новых планшетов iPad в марте. Доля «яблочной» империи — 27,1%.

На втором месте находится Samsung: спрос на планшеты южнокорейского гиганта за год сократился на 9 %. Сейчас компания удерживает 13,1 % мирового рынка.

Замыкает тройку Huawei , нарастившая отгрузки примерно на 8 %. По итогам прошлого квартала компания заняла 9,6 % отрасли.

Если рассматривать рынок с точки зрения программных платформ, то планшеты на базе Android заняли 58,9 % в общем объёме отгрузок. Ещё 27,1 % пришлось на iOS . Доля Windows-гаджетов составила 13,6 %.



