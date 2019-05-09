Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019

Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019

Веб-источники опубликовали качественные рендеры и концепт-видео смартфона iPhone XR 2019, который компания Apple, как ожидается, анонсирует во второй половине текущего года.

По имеющейся информации, готовящаяся новинка унаследует у предшественника 6,1-дюймовый дисплей с довольно крупным вырезом в верхней части. По всей видимости, разрешение также не изменится по сравнению с нынешней моделью — 1792 ? 828 пикселей.

Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019

В то же время в задней части расположится двойная основная камера, тогда как нынешний аппарат iPhone XR оборудован одинарным блоком. Увы, характеристики сенсоров пока не раскрываются.

Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019

Рендеры говорят о наличии физических кнопок управления в боковых частях корпуса новинки и порта Lightning в нижней части. Устройство позирует на изображениях в разных вариантах цветового исполнения.

Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019

В текущем году также ожидается анонс смартфонов iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019, которые якобы получат тройную основную камеру. Она объединит три 12-мегапиксельных модуля — с телефото-, широкоугольной и сверхширокоугольной оптикой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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