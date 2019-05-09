Honor 20 Lite: смартфон с 32-Мп селфи-камерой и процессором Kirin 710

Honor 20 Lite: смартфон с 32-Мп селфи-камерой и процессором Kirin 710

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня Honor 20 Lite, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 280 долларов США.

Аппарат оснащён 6,21-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез — в нём расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера выполнена в виде тройного блока: он объединяет модули с 24 млн (f/1,8), 8 млн (f/2,4) и 2 млн (f/2,4) пикселей. Сзади также расположен сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.

«Сердце новинки — фирменный процессор Kirin 710. Он объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер ARM Mali-G51 MP4. Объём оперативной памяти — 4 Гбайт.

Honor 20 Lite: смартфон с 32-Мп селфи-камерой и процессором Kirin 710

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0. Покупатели смогут выбирать между цветовыми исполнениями Midnight Black (чёрный) и Phantom Blue (синий).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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