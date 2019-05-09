Honor 20 Lite: смартфон с 32-Мп селфи-камерой и процессором Kirin 710
Компания Huawei представила смартфон среднего уровня Honor 20 Lite, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 280 долларов США.
Аппарат оснащён 6,21-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез — в нём расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Основная камера выполнена в виде тройного блока: он объединяет модули с 24 млн (f/1,8), 8 млн (f/2,4) и 2 млн (f/2,4) пикселей. Сзади также расположен сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации пользователей.
«Сердце новинки — фирменный процессор Kirin 710. Он объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер ARM Mali-G51 MP4. Объём оперативной памяти — 4 Гбайт.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0. Покупатели смогут выбирать между цветовыми исполнениями Midnight Black (чёрный) и Phantom Blue (синий).
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Mobile
09.05.2019 18:07
09.05.2019 18:07