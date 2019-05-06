Xiaomi назовет новый топовый смартфон в честь овсяной каши

Компания Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном с тройной камерой и чипом NFC , который получил кодовое имя «Геркулес». Мобильник, по слухам, поступит в продажу под этим же названием, и сделает он это уже до конца текущего года.



О «Геркулесе» известно не так много – он совершенно точно получит процессор Qualcomm 855, фотокамеру от текущего флагмана Mi 9 и модуль беспроводной зарядки с поддержкой стандарта Qi, самого популярного в мире. Есть вероятность, что это будет грядущий Mi Mix 4, который вполне может оказаться слайдером, как и его предшественник в лице Xiaomi Mi Mix 3.



Другие сведения о «Геркулесе» отсутствуют, но можно не сомневаться, что с точки зрения аппаратной начинки он будет похож на все топовые мобильники 2019 года. Напомним также, что в этом месяце Xiaomi явит миру дешевый флагман Redmi 855 (рабочее название), тоже на базе Qualcomm 855, но в пластиковом корпусе и с не очень мощной основной камерой. Пока что неизвестно, выйдет ли он за пределами КНР , но очень хотелось бы, так как его цена не превысит $400.