Смартфон Vivo S1 Pro получил выдвижную камеру

Состоялся китайского смартфона Vivo S1 Pro с выдвижной камерой и большим экраном, практически лишенным рамок. Мобильник стоит как флагман от Xiaomi, хотя сам относится к среднему классу, если судить по его процессору.

Экран смартфона Vivo S1 Pro получил диагональ 6,4 дюйма при разрешении Full HD+ и матрице Super AMOLED, и он занимает почти 92 процента лицевой панели. В него встроен сканер отпечатков пальцев, а в тонкой верхней его рамке скрыт динамик. Фронтальная выдвижная камера получила сенсор 32 Мп, а сзади установлен тройной модуль на 48+8+5 Мп с широким набором режимов съемки, в том числе и размытием фона.

Vivo S1 Pro базируется на процессоре Qualcomm 675, в котором есть восемь ядер с частотой до 2 ГГц и видеокарта Adreno 612. Для игр этого вполне хватит. Мобильник получил 6 или 8 Гб RAM, 256 или 128 Гб ROM соответственно, ресивер GPS, отдельный вход под наушники и батарею 3700 мАч с быстрой зарядкой по USB-C. Все это весит 185 граммов при толщине 8 мм, а стоит новый Vivo S1 Pro ровно $400 в обеих модификациях. Цена указана для рынка Китая.

Максим Мишенев, MobileDevice


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