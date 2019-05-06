Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Cуббренд Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Redmi на базе процессора Snapdragon 855. Ранее сообщалось, что смартфон будет выпускаться под названием Redmi X, однако новые данные опровергают эти слухи.

Xiaomi Redmi K20 Pro

Название

В сети появилось изображение защитной пленки грядущей новинки, которая раскрывает несколько спецификаций устройства, а также его название. Таким образом, новый флагманский смартфон Redmi выйдет под названием Redmi K20 Pro.

Redmi K20 Pro

Характеристики

Помимо этого, генеральный директор Redmi Лю Вейбинг также раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки.

Так, аппарат будет обладать 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, 8-ядерной системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, 20-мегапиксельной выдвижной селфи-камерой с поддержкой AI, тройной основной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп и двумя другими модулями на 13 Мп и 8 Мп.

Работу смартфона обеспечит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. В наличии есть 3,5 мм аудио-разъём и чип NFC для поддержки бесконтактных платежей.

Механизм выдвижной камеры

Помимо этого, в сети появился короткий видеоролик демонстрирующий Redmi K20 Pro без задней крышки. На видео хорошо видно как будет работать выдвижной модуль с фронтальной камерой.

Дата выхода

Предположительно, официальный дебют Redmi K20 Pro состоится 24 мая. Стоимость новинки пока неизвестна. Redmi K20 Pro может стать самым дешевым устройством на базе процессора Snapdragon 855.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камерРазборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Xiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5GXiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi назовет новый топовый смартфон в честь овсяной кашиXiaomi назовет новый топовый смартфон в честь овсяной каши
Смартфон Vivo S1 Pro получил выдвижную камеруСмартфон Vivo S1 Pro получил выдвижную камеру
У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собратУ смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат
Концептуальный смартфон Huawei с поддержкой 5G появился на изображенияхКонцептуальный смартфон Huawei с поддержкой 5G появился на изображениях
Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камеройVivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модемЧипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модем
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфоновApple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Смартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУСмартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУ
Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5GСмартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5G
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Последние новости
Подгружаем последние новости