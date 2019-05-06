Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Cуббренд Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Redmi на базе процессора Snapdragon 855. Ранее сообщалось, что смартфон будет выпускаться под названием Redmi X, однако новые данные опровергают эти слухи.

Название

В сети появилось изображение защитной пленки грядущей новинки, которая раскрывает несколько спецификаций устройства, а также его название. Таким образом, новый флагманский смартфон Redmi выйдет под названием Redmi K20 Pro.

Характеристики

Помимо этого, генеральный директор Redmi Лю Вейбинг также раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки.

Так, аппарат будет обладать 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, 8-ядерной системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, 20-мегапиксельной выдвижной селфи-камерой с поддержкой AI, тройной основной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп и двумя другими модулями на 13 Мп и 8 Мп.

Работу смартфона обеспечит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. В наличии есть 3,5 мм аудио-разъём и чип NFC для поддержки бесконтактных платежей.

Механизм выдвижной камеры

Помимо этого, в сети появился короткий видеоролик демонстрирующий Redmi K20 Pro без задней крышки. На видео хорошо видно как будет работать выдвижной модуль с фронтальной камерой.

Дата выхода

Предположительно, официальный дебют Redmi K20 Pro состоится 24 мая. Стоимость новинки пока неизвестна. Redmi K20 Pro может стать самым дешевым устройством на базе процессора Snapdragon 855.