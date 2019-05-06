iPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

Согласно китайскому источнику со ссылкой на представителей цепи поставок комплектующих Apple , «яблочный» производитель снимает с производства устаревшие модели iPhone.

В частности, сняты с производства iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE. Данные гаджеты были выпущены с 2014 по 2016 год. Самой популярной «яблочной» моделью в истории стал iPhone 6. В совокупности поставки этой серии превысили 250 миллионов смартфонов. В 2018 году объём продаж серии iPhone 6 составлял 10% от всех продаж смартфонов Apple . Стоит отметить, что технологический гигант имеет достаточный запас комплектующих, необходимые для ремонта iPhone 6.