Концептуальный смартфон Huawei с поддержкой 5G появился на изображениях

В Интернете появились изображения нового концептуального смартфона с поддержкой 5G от китайской компании Huawei .

Стильный дизайн устройства органично дополняется небольшим каплевидным вырезом в верхней части фронтальной поверхности. Экран, занимающий 94,6 % лицевой стороны, обрамлён узкими рамками сверху и снизу. В сообщении говорится о том, что применена AMOLED-панель от Samsung, поддерживающая формат 4K. От механических повреждений дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6. Устройство заключено в тонкий металлический корпус, который выполнен в соответствии с международным стандартом IP68.

В верхней части лицевой стороны расположена фронтальная камера, выполненная на основе датчика на 25 Мп с диафрагмой f/2,0, дополняемая программным набором функций на основе искусственного интеллекта. Основная камера наверняка сможет удивить многих, поскольку она формируется из четырёх модулей с разрешающей способностью 48, 24, 16 и 12 Мп. Двойная оптическая стабилизация изображения (OIS) и ксеноновая подсветка позволят делать качественные снимки в любых условиях. Безопасность хранящихся в памяти устройства данных обеспечивается сканером отпечатков пальцев, который обладает высокой скоростью разблокировки. Кроме того, поддерживается технология разблокировки гаджета по лицу пользователя.

По имеющейся информации, новый аппарат Huawei получит несъёмную аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, а также беспроводной зарядки 27 Вт. Устройство лишено привычного 3,5-миллиметрового разъёма для гарнитуры.

В сообщении говорится о том, что смартфон будет построен на основе чипа Kirin 990, который должен стать значительно производительнее Kirin 980, используемого в настоящее время. Кроме того, аппарат получит фирменный модем Balong 5000, который позволит устройству функционировать в сетях связи пятого поколения (5G). Сообщается о том, что смартфон будет выпускаться в модификациях с 10 и 12 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 и 512 Гбайт. Управление аппаратной начинкой осуществляется мобильной ОС Android Pie с фирменным интерфейсом EMUI 9.0.

Указанные характеристики устройства говорят о том, что аппарат станет новым флагманом. Тем не менее, компания Huawei не делала каких-либо официальных заявлений относительно данного гаджета. Это означает, что его технически характеристики к моменту выхода на рынок могут быть изменены. Возможное время анонса устройства не называется.



