Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов

Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов. Оба производителя уже опубликовали официальные заявления с ответом на обвинения.

iPhone X Qi

Автономность смартфонов Apple iPhone

Организация Which? протестировала девять смартфонов Apple iPhone, каждый из которых, как выяснилось, не соответствовал указанному времени автономной работы. В частности, свежий iPhone Xr в режиме разговора проработал 16 часов и 52 минуты против заяаленных 25 часов.

Автономность смартфонов HTC

В то же время среднее время автономной работы смартфона HTC в режиме разговора составило 20,5 часов, тогда как при тестировании Which? был определен показатель в 19,6 часов. На каких конкретных моделях смартфонов проводилось тестирование – не уточняется.

Автономность смартфонов Samsung, Sony и Nokia

Помимо этого, в тестировании участвовали и смартфоны Samsung, Sony и Nokia, реальная автономность которых даже превысила заявленную.

Which

Например, Sony Xperia Z5 Compact в режиме разговора проработал 25 часа и 52 минуты, что практически на 9 часов больше заявленных 17 часов.

Условия тестирования

В Which? не раскрыли условия тестирования времени автономной работы, также отсутствует информация об особенностях использования мобильных сетей или Wi-Fi, сведения о запущенных фоновых приложениях и версии прошивки устройств, а также количестве проведенных тестов на каждом смартфоне.

Реакция Apple и HTC

В Apple расскритиковали тестирование Which?, так как те не поделились методикой его проведения, как сделала это купертинская корпорация.

Представили HTC в свою очередь связали результаты тестирования Which? с различиями в настройках устройств, которые «могут привести к некоторым отклонениям от заявленных значений времени работы в режиме разговора».


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