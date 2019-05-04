Смартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУ
На днях в Сети появились качественные рендеры пока не представленного официально смартфона Moto Z4 (см. ниже). Теперь сообщается, что этот аппарат дебютирует вместе с собратом — моделью Moto Z4 Force.
По слухам, смартфон Moto Z4 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 675, до 6 Гбайт ОЗУ, накопитель на 128 Гбайт, 25-Мп селфи-камеру и одинарную тыльную камеру с 48-Мп датчиком.
Более мощная версия Moto Z4 Force, если верить появившейся информации, будет нести на борту чип Snapdragon 855, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт.
Характеристики дисплея Moto Z4 Force унаследует у младшего собрата, но получит иную систему камер. В частности, сзади расположится тройной блок с модулями на 48 млн (f/1,6), 13 млн (f/1,8) и 8 млн (f/2,0) пикселей.
Смартфонам приписывают наличие дактилоскопического сканера в области дисплея, порта USB Type-C и 3,5-мм гнезда для наушников. Следует также выделить поддержку аксессуаров Moto Mods.
Цена Moto Z4, как отмечается, составит 400 долларов США, версии Moto Z4 Force — 650 долларов.
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