Huawei P Smart Z – раскрыты характеристики и цена смартфона с выдвижной камерой

Полный список характеристик готовящегося к выпуску смартфона Huawei P Smart Z был опубликован на сайте Slashleaks. Поделился информацией интернет-магазин Amazon. Главной особенностью новинки станет выдвижная селфи-камера.

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z будет обладать 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей. Производительность гаджета обеспечит процессор Kirin 710 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 64 ГБ.

Помимо этого, Huawei P Smart получит двойную основную камеру, включающую модуль на 16 Мп с апертурой F/1,8 и 2-мегапиксельный объектив с апертурой F/2,4. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп ( апертура F/2,0).

P Smart Z

Также стоит отметить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, порт USB-C и дактилоскопический сканер на задней панели. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie. Размеры: 163,5?77,3?8,9 мм, вес – 196,8 граммов.

Когда состоится презентация Huawei P Smart Z – неизвестно. Стоимость новинки составит €280.


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