Samsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпус

Согласно новому патенту, обнаруженному голландским технологическим сайтом LetsGoDigital, Samsung работает над смартфоном с «обтекаемым» дисплеем.

Патент под названием «Электронное устройство с множеством дисплеев и способ управления ими», был подан ещё в октябре 2016 года. В документе описывается телефон с дисплеем, который продолжается по краям устройства и распространяется на заднюю панель. Активировать необходимую часть экрана (переднюю или заднюю) можно рукой или при помощи стилуса S Pen. Пользователи смогут отправлять различные команды на задний дисплей жестами или стилусом на расстоянии от 2 до 5 см от экрана.

Согласно патенту, благодаря второму экрану телефон может делать селфи непосредственно с основной камеры. Дисплей в верхней части может функционировать как панель уведомлений для отображения общей информации.