Samsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпус

Согласно новому патенту, обнаруженному голландским технологическим сайтом LetsGoDigital, Samsung работает над смартфоном с «обтекаемым» дисплеем.

Samsung

Патент под названием «Электронное устройство с множеством дисплеев и способ управления ими», был подан ещё в октябре 2016 года. В документе описывается телефон с дисплеем, который продолжается по краям устройства и распространяется на заднюю панель. Активировать необходимую часть экрана (переднюю или заднюю) можно рукой или при помощи стилуса S Pen. Пользователи смогут отправлять различные команды на задний дисплей жестами или стилусом на расстоянии от 2 до 5 см от экрана.

Samsung
Samsung

Согласно патенту, благодаря второму экрану телефон может делать селфи непосредственно с основной камеры. Дисплей в верхней части может функционировать как панель уведомлений для отображения общей информации.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеемПредставлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеем
Huawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водойHuawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водой
Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740
iOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендереiOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендере
Intel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и QualcommIntel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и Qualcomm
Блок рекламы


Похожие новости
Meizu уже работает над новым флагманским смартфономMeizu уже работает над новым флагманским смартфоном
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падаютПродажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XLОт 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL
Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730
Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцевApple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев
Vivo Z3x: смартфон на Snapdragon 660 за $178Vivo Z3x: смартфон на Snapdragon 660 за $178
Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·чСмартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч
Nubia Red Magic 3: смартфон на Snapdragon 855 и активным охлаждением, записывающий видео 1920 к/сNubia Red Magic 3: смартфон на Snapdragon 855 и активным охлаждением, записывающий видео 1920 к/с
В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)
Sony поставила антирекорд по продажам смартфоновSony поставила антирекорд по продажам смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости