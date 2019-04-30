Vivo Z3x: смартфон на Snapdragon 660 за $178

В прошлом году компания Vivo представила первый смартфон из новой Z-серии Vivo Z1. Теперь китайский производитель выпустил новый смартфон из данной серии под названием Vivo Z3x.

Дисплей

Дизайн Vivo Z3x практически идентичен дизайну предшественника. Как и прошлогодний Vivo Z1, новинка имеет довольно широкий «вырез» в верхней части лицевой панели.

Vivo Z3x обладает 6,26-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280?1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9.

Аппаратная основа

Производительность смартфона обеспечивает 14-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц в тандеме с графическим процессором Adreno 512.

Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а объем встроенной памяти – 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3260 мАч.

Камеры

На задней панели Vivo Z3x установлена двойная основная камера, включающая модули: главный модуль на 13 Мп с апертурой f/2.2 и дополнительный модуль на 2 Мп с апертурой f/2.4. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Поддерживаются функции AI.

Прочее

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS , USB OTG, наличие порта MicroUSB 2.0 и 3,5-мм аудио-разъема. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie с оболочкой FunTouch OS 9.0. Размеры гаджета: 154,81?75,03?7,89 мм, вес – 149,3 граммов.

Доступность, цветовая палитра, цена

Прием предварительных заказов на Vivo Z3 в Китае стартует с 5 мая. В продаже новинка появится с 8 мая. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: черный, красный и фиолетовый. Стоимость Vivo Z3 составляет 1198 юаней ($178).