Nubia Red Magic 3: смартфон на Snapdragon 855 и активным охлаждением, записывающий видео 1920 к/с

Nubia представила свой новый геймерский смартфон Red Magic 3 на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 с уникальной системой охлаждения с кулером, который стал новым рекордсменом в бенчмарке AnTuTu.

Nubia Red Magic 3

Система охлаждения

Nubia Red Magic 3 получил полноценную систему охлаждения с кулером центробежного типа. Таким образом, новинка стала первым в мире смартфоном с активной системой охлаждения. Воздух попадает внутрь корпуса через решетку на боковой грани, а выходит через большую щель в форме шлема трансформера Оптимуса Прайма на задней панели.

Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3

Крыльчатка кулера состоит из «ультралегкого наноматериала» с массой всего 1 грамм, а подшипник является гидродинамическим. Частота вращения составляет 14 000 оборотов в минуту, энергопотребление бесколлекторного моторчика составляет 1% заряда аккумулятора в час, а его гарантированный срок службы равен 30 000 часов.

Аккумулятор, автономность и корпус

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает до 8,5 часов автономной работы в 3D-играх, 9 часов и 15 минут – при просмотре видео и около 13,5 часа – при интернет-серфинге. Также поддерживается скоростная зарядка мощностью 27 Вт. Габариты составляют 171,7?78,5?9,65 мм, а масса – 215 грамм.

Дисплей

Nubia Red Magic 3 получил 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, технологией DC dimming для борьбы со стробоскопическим эффектом при низком уровне яркости, частотой смены развертки до 90 Гц, яркостью 430 кд/кв.м, а также временем отклика 4 мс.

Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3

Аппаратная платформа и производительность

Nubia Red Magic 3 построен на базе современного топового чипсета Qualcomm Snapdragon 855, максимальный объем ОЗУ стандарта LPDDR4 составляет 12 ГБ, а ПЗУ UFS 2.1 – 256 ГБ. Все это позволило новинке поставить новый рекорд в бенчмарке AnTuTu с результатом 437 524 балла, тогда как у предыдущего лидера в лице Xiaomi Mi 9 Explorer Edition – в среднем 372 000 баллов.

Камеры

Nubia Red Magic 3 получил одинарную основную камеру на датчике Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, апертурой F/1,7 и системой мгновенной фазовой фокусировки за 0,1 с. Фронтальная камера имеет сенсор на 16 Мп и апертуру F/2,0.

Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3

Также Nubia Red Magic 3 является первым в мире смартфоном, который позволяет записывать видеоролики с частотой 1920 к/с. Их разрешение и продолжительность пока что не уточняются.

ОС и ПО

Работает Nubia Red Magic 3 под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой RedMagic OS 2.0 с оптимизацией под игры и целым рядом дополнительных режимов, как, например, Picture-in-Picture, захват экрана и так далее.

Дата начала продаж и стоимость

Nubia Red Magic 3 станет доступен с 3 мая в четырех версиях – базовой с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ за $430, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ за $475, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ $520 и топовой с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ за $640.


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