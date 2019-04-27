Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов

Под данным издания Wall Street Journal появилась статья о том, что Apple может купить бизнес Intel по производству модемов сотовой связи. WSJ утверждает, что компании провели переговоры ещё летом прошлого года, но они прервались сразу после скандала с Qualcomm.

Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.

Источник сообщает, что Intel в рамках поисков «стратегической альтернативы», всё ещё заинтересована в продаже части бизнеса. Однако совершенно неясно, будет ли в конечном итоге заключена сделка.


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