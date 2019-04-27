Представлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеем

На краудфандинговой платформе Indiegogo был представлен смартфон Kingrow K1 с единственным черно-белым E-ink дисплеем, который увеличит автономность устройства и снизит нагрузку на глаза.

Kingrow K1

Заметим, что прежде смартфоны с технологией E-ink также оснащались обычным дисплеем, как например, YotaPhone. Однако Kingrow K1 получит только монохромную матрицу. Детальная информация о смартфоне Kingrow K1 пока что не сообщается. Однако, он получит два слота для SIM-карт, а время автономной работы достигнет двух недель. Пока что прототип гаджета представлен на Indiegogo для ознакомительных целей, стоимость и характеристики будут объявлены позже.

Преимущества E-ink

Технология E-ink получила название «электронные чернила» и используется в электронных книгах, так как подобная матрица не мерцает с такой частотой, как LCD и OLED, что снижает нагрузку на глаза. Помимо этого, Е-ink дисплеи хорошо ведут себя на открытом солнце даже без использования дополнительной подсветки.

Kingrow K1

Недостатки E-ink

В то же время, использование дисплеев E-ink в смартфонах может ограничить их функциональность, в частности, сделает практически невозможным просмотр фото и видеозаписей, интернет-серфинг и так далее. В то же время, переписку в социальных сетях и мессенджерах можно осуществлять и через монохромный дисплей.


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