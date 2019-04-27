Intel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и Qualcomm

Intel прояснила ситуацию с её уходом с рынка мобильных сетей 5G. Теперь мы точно знаем, почему это случилось. По словам генерального директора Роберта Свона (Robert Swan), компания пришла к выводу, что в этом бизнесе у неё не было перспектив, после того, как Apple и Qualcomm урегулировали затянувшийся спор. Заключение соглашения между ними означало, что Qualcomm снова будет поставлять компании Apple модемы.

«В свете анонса Apple и Qualcomm мы оценили перспективы для нас зарабатывать деньги, поставляя эту технологию для смартфонов, и пришли к выводу, что на тот момент у нас нет такой возможности», — прокомментировал Свон ситуацию в интервью The Wall Street Journal.

Напомним, что сообщение об уходе Intel с рынка 5G-модемов появилось через считанные часы после объявления о примирении Apple и Qualcomm. На тот момент было непонятно, помирились ли Apple и Qualcomm из-за ухода Intel, не оставившей других вариантов для получения поддержки iPhone сетей 5G, или же Qualcomm выдавила Intel из этого бизнеса, урегулировав разногласия с компанией из Купертино.

Как сообщил тогда ресурс Bloomberg, Apple пришлось пойти на уступки в споре с Qualcomm ради будущего смартфонов iPhone, так как уже было понятно, что Intel не справится с задачей своевременного обеспечения её новинок 5G-модемами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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