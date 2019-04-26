Рендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержден

В сети появились новые рендеры пока не анонсированного смартфона iPhone XI Max, показ которого состоится в сентябре этого года. Поскольку производство этого мобильника Apple уже запустила, его дизайн меняться не будет, и перед нами, фактически новый Айфон 2019 года.



Kак и следовало ожидать, облик мобильника по сравнению с линейкой 2018 года практически не изменился – единственное, что поменялось, так это основная камера, ставшая еще более отвратительной на вид. Теперь она состоит из трех модулей, расположенных очень странно и сильно выпирающих из корпуса, и смотрится это максимально дешево и по-китайски. Спереди монобровь как была, так и осталась, хотя все остальные производители уже давно отказались от нее, и в целом мобильник вновь демонстрирует нам дизайн двухлетнего iPhone X с едва заметными доработками, которые все равно мало кому нужны.



Согласно доступным данным, iPhone XI Max получит экран с диагональю 6,5 дюйма, рамки которого слегка уменьшатся. А вот порт Lightning, несмотря на его замену на USB-C в планшетах iPad Pro 2018, здесь останется на своем месте. Смартфон выйдет сразу с прошивкой iOS 13, которую покажут этим летом, а его цена гарантированно будет выше в сравнении с актуальными флагманами на ОС Android.