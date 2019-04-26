Дизайн iPhone 2019 показали на видео

Инсайдер @OnLeaks в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео-рендер готовящегося к выпуску iPhone XI.

Согласно информации, 5,8-дюймовый iPhone XI будет иметь размеры 143,9?71,4?7,8 мм, что немного отличается от iPhone XS (143,6?70,9?7,7 мм). Кроме того, толщина выреза на лицевой панели будет немного уменьшена. Хотя изменения будут практически незаметны.

Также утверждается, что в iPhone 2019 будет использоваться «новый и уникальный» дизайн задней панели. Детали пока неизвестны, но в отчете говорится, что тыльная сторона гаджета будет сделана из цельного куска стекла, включая новый выступ с тремя объективами. В рендерах видно, что, благодаря новому дизайну, переход между задней крышкой iPhone и выступом камеры станет немного плавнее. Максимальная толщина смартфона на этом участке будет составлять 9 мм.

Помимо этого, в грядущем флагмане изменится положение микрофона (он сдвинется ближе к центру). Также изменится форма кнопки отключения звука, которая станет похожа на более старую кнопку отключения звука на iPad . В iPhone 2019 по-прежнему сохранится порт Lightning.