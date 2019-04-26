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Honor View 20 против iPhone X: тест на скорость Honor View 20 оснащается чипсетом Kirin 980 и имеет либо шесть, либо восемь гигабайтов оперативной памяти. iPhone X же оборудован чипсетом A11 Bionic и имеет три гигабайта ОЗУ. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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