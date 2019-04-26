Honor View 20 против iPhone X: тест на скорость

Honor View 20 против iPhone X: тест на скорость

Honor View 20 оснащается чипсетом Kirin 980 и имеет либо шесть, либо восемь гигабайтов оперативной памяти. iPhone X же оборудован чипсетом A11 Bionic и имеет три гигабайта ОЗУ.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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