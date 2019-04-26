Бюджетный смартфон Google Pixel 3a появился на официальном изображении

Недавно инсайдер Эван Бласс обнародовал на своей странице в Twitter первое официальное качественное изображение грядущего смартфона Pixel 3a, который станет младшей моделью в новом доступном модельном ряду Google и вместе с Pixel 3a XL будет представлен 7 мая в первый день конференции Google I/O 2019.

Google Pixel 3a

Дизайн

Google Pixel 3a выглядит так же, как и на ранних неофициальных рендерных снимках, основанных на утечках и слухах. Смартфон получит дисплей без вырезов с широкими по современным меркам верхними и нижними рамками, клавишу включения и качкльку регулировки громкости на правом торце, а дактилоскопический сканер – на тыльной панели. Также стоит заметить, что старшая модель Pixel 3a XL внешне должна иметь минимальные отличия от Pixel 3a.

Характеристики

Google Pixel 3a и Pixel 3a XL получат часть компонентов старших Google Pixel 3 – аналогичный набор камер, чип безопасности Titan M, технологию Active Edge и так далее. В то же время материалы корпуса будут сменены со стекла и металла на пластик. Помимо этого, грядущие младшие модели получат меньшие дисплеи и менее производительный чипсет.

Google Pixel 3a оснастят 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2220?1080 пикселей, а Pixel 3a XL – 6-дюймовым с разрешением 2160?1080 пикселей. Аппаратным платформой обоих новинок выступит среднеуровневый чипсет Snapdragon 670, а не Snapdragon 710 как ранее приписывалось Pixel 3a XL. Помимо этого, младшие модели в добавок к порту USB Type-C получат 3,5-мм аудиоразъем.

Стоимость

Исходя из предварительной информации, Pixel 3a (Sargo) с 64 ГБ ПЗУ будет стоить на уровне €430, а Pixel 3a XL (Bonito) – €530.


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