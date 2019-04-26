iPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США

Согласно данным компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), занимающейся исследованиями рынка, смамым популярным смартфоном Apple в США остается iPhone Xr. Данная модель пользовалась большим спросом у пользователей как в четвертом квартале 2018 года, так и в первом квартале нынешнего года.

iPhone XR

По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года. Тогда как общая доля iPhone Xs (13,5%) и Xs Max (7,5%) достигла 21%. А доля всех «яблочных» смартфонов 2018 в США достигла 59%. Такая популярность iPhone Xr объясняется его ценой. Стоимость гаджета составляет $749, тогда как iPhone Xs стоит $999, а за iPhone Xs Max просят $1099. Стоит отметить, что хорошо в США продавались и iPhone 8 Plus и iPhone 7.

Также CIRP опубликовала данные использования сервисов Apple. Почти половина владельцев iPhone в США также имеют платную учетную запись iCloud, что делает её самым популярным сервисом Apple. На долю у Apple Music приходится 21% подписчиков, а на сервис iTunes только 13%.


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