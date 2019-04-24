Состоялся показ смартфона Vivo Y17 с отличной батареей

В Китае прошел показ нового смартфона Vivo Y17 на платформе MediaTek, недорогого, но с очень и очень неплохим аккумулятором. Мобильник из коробки работает на Android 9 Pie с прошивкой Funtouch OS 9 и располагает 20-мегапиксельной селфи-камерой.

В распоряжении Vivo Y17 также имеются сразу тройная основная камера на 13+8+2 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и большой экран 6.35 дюйма, правда, с низким разрешением HD+ или 1544х720 точек. Центральная составляющая данного смартфона – это процессор MediaTek Helio P35 на восьми ядрах с частотой 2,3 ГГц и встроенной видеокартой PowerVR GE820. В наличии 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, поддержка microSD и два слота под SIM-карты.

Питание Vivo Y17 обеспечивает огромная батарея на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной ускоренной зарядки, причем соответствующее ЗУ входит в комплект поставки. Большая батарея сказалась и на весе смартфона (191 грамм), и на его толщине, которая составила 9 миллиметров, но это та жертва, на которую можно пойти ради хорошей автономности. Vivo Y17 стоит 260 долларов США в Китае и поставляется с Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac 5 Гц и в фиолетовом и синем цветах корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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