Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung

Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung

Apple может рассматривать компанию Samsung в качестве одного из поставщиков 5G-модемов для своих будущих iPhone, приводит слова одного из ведущих отраслевых аналитиков ресурс 9to5Mac.

Как известно, недавно компании Apple и Qualcomm объявили о прекращении всех судебных разбирательств касательно патентных споров. Также на днях компания Intel объявила о потере интереса к разработке собственных 5G-модемов, которые изначально должны были занять место в устройствах Apple. Эти две новости явно не являются совпадением, а потому практически нет никаких сомнений, что будущие iPhone получат модемы именно от Qualcomm.

Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung

Однако авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) выделил три причины, почему Apple может использовать модемы не только Qualcomm, но также и Samsung. Во-первых, это позволит Apple добиться от каждого из поставщиков более выгодных условий и снижения цен, что позволит уменьшить затраты. Во-вторых, наличие двух поставщиков позволит Apple избежать возможных перебоев с поставками, что позволит компании лучше удовлетворять спрос на iPhone.

Наконец, весьма вероятно, что Apple будет поставлять смартфоны с разными модемами на разные рынки. Аналитик отмечает, что в страны, где сети 5G будут использовать спектр миллиметровых волн (mmWave), скорее всего будут поставляться iPhone с модемами Qualcomm. А страны, в которых под сети пятого поколения будет выделен диапазон ниже 6 ГГц (sub-6GHz), будут получать iPhone, оснащённые 5G-модемами Samsung.

Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung

Также аналитик отметил, что появление iPhone с поддержкой сетей пятого поколения может спровоцировать новую волну спроса на смартфоны Apple. Прогнозируется, что в 2020 году может быть выпущено до 195–200 млн iPhone. Заметим, что ранее на 2019 год прогноз поставок составил 188–192 млн iPhone. Также эксперт отметил, что в этом году будет продано около 65–70 млн новых iPhone, которые дебютируют этой осенью.

Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung

А в конце хотелось бы отметить, что в плане выпуска смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения компания Apple оказалась в числе отстающих. Многие производители уже представили свои смартфоны с поддержкой 5G или анонсировали работу над подобными устройствами. А та же Samsung уже успела и выпустить свой Galaxy S10 5G. Так что Apple явно захочет избежать возможных задержек и накладок при запуске своего iPhone с 5G, и потому сотрудничество с Samsung выглядит вполне вероятным. Для подстраховки, так скажем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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